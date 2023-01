PSG : le groupe pour affronter Châteauroux

La suite après cette publicité

Place à la Coupe de France. Opposé à Châteauroux en 32es de finale de la compétition, le Paris Saint-Germain vient de publier son groupe avec seulement 18 joueurs et neuf joueurs de l’équipe première absents… Un effectif largement remanié confirmant les propos de Christophe Galtier en conférence de presse. « On sort d’une grosse déception. Perdre, quand vous êtes au Paris Saint-Germain, ce n’est vraiment pas bon. On le découvre. Mais on a une obligation de résultat. Je ne suis pas en train de vouloir faire récupérer les uns et les autres. Il y a déjà des joueurs qui n’ont pas été performants à Lens. C’est la première des choses. L’absence des uns et des autres pour diverses raisons va donner de l’espace à certains jeunes. A eux d’en profiter. »

Résultat, Kylian Mbappé, Lionel Messi, Neymar, Marco Verratti ou encore Gianluigi Donnarumma ne sont pas présents parmi les joueurs appelés. En revanche, le technicien du club de la capitale a décidé de faire confiance à de nombreux jeunes. Au total, cinq joueurs du centre de formation parisien ont été retenu : El Chadaille Bitshiabu, Warren Zaïre-Emery, Ismaël Gharbi, Ayman Kari et Ilyes Housni, intéressant lors de la préparation hivernale. A noter enfin les absences de Presnel Kimpembe et Nuno Mendes, toujours blessés.

