Super League : la justice européenne va examiner le litige opposant l'UEFA aux promoteurs

La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) examinera les 11 et 12 juillet le litige opposant l'UEFA aux promoteurs de la Super League. Initié il y a un peu plus d'un an, ce projet visant à réformer le football européen par le biais d'une compétition privée avait finalement échoué rapidement. «L'UEFA confirme qu'elle a été notifiée» par la CJUE «que l'audience dans son affaire aura lieu les 11 et 12 juillet», a ainsi précisé, ce vendredi, à l'AFP un porte-parole de l'instance européenne.

Déjà saisie l'an dernier par un juge de Madrid, la CJUE devra ainsi déterminer si l'UEFA abuse de sa «position dominante» et cherche ainsi à balayer un projet concurrent à la Ligue des champions. De son côté, le président de l'UEFA Aleksander Ceferin avait estimé mi-mai que l'instance n'était pas en situation de «monopole», puisque «personne n'est obligé de disputer nos compétitions» et «aucune fédération n'est contrainte d'être membre de l'UEFA». Une chose est sûre, la décision finale sera décisive quant à l'orientation que prendra le football européen dans les prochains mois.