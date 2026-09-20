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Serie A

Serie A : la Juventus enfonce l’Atalanta

Par Aurélien Macedo
1 min.
Francisco Conceicao @Maxppp
Juventus 2-0 Atalanta

Le début de saison de la Juventus (8e) et de l’Atalanta (11e) était plutôt décevant. La Juventus restait sur un nul et une défaite 3-2 contre Sassuolo quand la Dea restait sur deux revers. Cependant, les Turinois ont surfé sur une victoire 5-0 en milieu de semaine en Ligue Europa contre NEC Nimègue.

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Ainsi, Zeki Çelik a permis à Francisco Conceiçao de marquer peu avant la demi-heure de jeu (1-0, 28e). En seconde période, Edon Zhegrova a su trouver Gleison Bremer qui a doublé la mise. Une victoire 2-0 qui permet à la Juventus de remonter à la sixième place, à trois points des leaders.

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