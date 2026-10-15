OL : Pierre Sage s’offre une partie de pétanque avec des supporters lyonnais à Londres

Parti de l’Olympique Lyonnais en janvier 2025 après avoir été écarté par John Textor, Pierre Sage reste profondément attaché à la ville et à son ancien club. Après une saison remarquable à la tête du RC Lens, qu’il a quitté cet été pour rejoindre Crystal Palace, l’entraîneur français de 47 ans n’a jamais vraiment pris ses distances avec Lyon. Selon L’Équipe, durant son aventure dans le Pas-de-Calais, le technicien profitait de chaque journée de repos pour retrouver sa compagne, restée dans la capitale des Gaules. Il lui arrivait même d’effectuer l’aller-retour depuis Arras dans la même journée pour passer seulement quelques heures chez lui. Originaire de Villeurbanne, sa compagne n’avait pas souhaité le suivre à Lens et a également choisi de rester à Lyon après son départ pour Londres.

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Malgré la distance, Pierre Sage continue d’entretenir des liens étroits avec l’univers lyonnais. Toujours selon L’Équipe, sa compagne lui rend régulièrement visite en Angleterre et le couple a récemment disputé une partie de pétanque face aux « Lyondoners », un groupe de supporters de l’OL installé dans la capitale britannique. L’ancien entraîneur des Gones avait également retrouvé ces passionnés dans un pub londonien en début de saison pour suivre une rencontre de son ancienne équipe. Une proximité qui ne devrait pas s’arrêter là, puisque Sage leur a promis de venir prochainement les encourager lors de l’un de leurs matchs du dimanche.