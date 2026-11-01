OL : les vérités de Tolisso sur sa célébration avec Fonseca

L’Olympique Lyonnais s’est imposé face à Angers (2-0), lors de cette 9e journée de Ligue 1, ce dimanche. Une rencontre disputée avec un contexte particulier puisque Paulo Fonseca est annoncé avec insistance au Sporting Portugal. Après son but, Corentin Tolisso s’est dirigé directement vers son entraîneur pour l’enlacer. Une célébration chaleureuse durant laquelle l’ancien coach de Lille est apparu émotif.

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Après la rencontre, le capitaine des Gones a évoqué sa célébration et l’avenir de son coach, au micro de Ligue 1+. « Ce que je peux vous dire, c’est que je vois comme vous ce qu’il se dit dans la presse. Je ne suis pas au courant de plus de choses que vous. Il ne nous a pas parlé. Moi personnellement, je veux qu’il reste avec nous. Depuis qu’il est arrivé, il fait un travail exceptionnel. C’est une chance pour l’OL d’avoir un coach comme lui. Bien sûr que je veux qu’il reste le plus longtemps possible. Je l’ai vu pleurer, il était émotif. Je m’étais dit que si je marquais, j’allais célébrer avec lui, parce qu’on ne sait pas de quoi est fait demain. »