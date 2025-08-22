OM : comment le vestiaire a réagi à la folle affaire Rabiot-Rowe

C’est peut-être ce qui fait le charme de l’OM pour certains. Le club phocéen, après un calme plat, est capable de s’enflammer de manière assez impressionnante. Et le début de saison l’illustre à merveille. Après l’excellente préparation estivale et un mercato rapidement mené, Marseille avait de très sérieux arguments pour aborder la saison de Ligue 1. Mais tout a basculé après une défaite surprenante, en supériorité numérique pendant plus d’une heure, face à Rennes vendredi dernier (0-1). En rentrant au vestiaire, le ton est monté entre Jonathan Rowe et Adrien Rabiot.

Le vestiaire de l’OM a mis du temps à digérer l’affaire

Et ce qui n’aurait pu être qu’une simple altercation de vestiaire s’est terminée en violente bagarre qui a obligé l’OM à réagir. Les deux joueurs ont été écartés du groupe et ne rejoueront plus à l’OM. Ils sont placés sur la liste des transferts. Depuis cette annonce, Marseille occupe l’espace médiatique. Véronique Rabiot, mère et représentante d’Adrien, a multiplié les interviews pour s’attaquer à l’OM et à ses dirigeants. De leur côté, Medhi Benatia et Pablo Longoria ont aussi répondu pour donner leur version des faits. Cette affaire est donc sur toutes les lèvres. Forcément, ce vendredi, en conférence de presse, le sujet a été évoqué. Après Roberto De Zerbi, c’est Pierre-Emile Højbjerg qui a eu la lourde tâche de se présenter devant la presse pour répondre aux nombreuses questions.

Le milieu de Tottenham s’est d’abord confié sur cet événement et sur la manière dont le vestiaire avait réagi. « Je crois, comme tout le monde, qu’on a compris que c’était une situation désagréable, qu’on a mis du temps à digérer. Ça a été dit à l’intérieur et aussi à l’extérieur. Dans le vestiaire, on a parlé entre nous, on a clarifié les choses. On est d’accord que la chose la plus importante, c’est de penser au match contre le Paris FC, avec toute notre ambition, notre énergie et notre positivité. Je comprends que vous vouliez des réponses sur cette semaine, mais c’est important de dire qu’humainement, on a ressenti les choses aussi. On est tous humains avant d’être footballeurs. Le plus important, c’est d’aller chercher les trois points à la maison pour la première fois de la saison. C’est la grande motivation », a-t-il lancé avant de donner son avis de manière plus personnelle sur cette affaire.

« On a perdu un homme et un joueur très important pour nous »

« La vérité, c’est qu’on a perdu un homme et un joueur très important pour nous. Ça, c’est la vérité. Après, le club a le droit de faire ce qu’il fait, il décide. Nous, on fait ce qu’on peut dans notre rôle. Chacun à son poste, et c’est tout. Revenir sur ces sujets, je n’aime pas et je n’ai pas envie de le faire. Mais je comprends encore une fois que vous vouliez savoir. Adrien, ce qu’il a fait l’année dernière, il a montré qu’il est un beau joueur et une belle personne. » Et à la question de savoir si les attaques, à chaud, dans le vestiaire, ne sont pas la cause de cette affaire, l’international danois a sa petite idée. « On devrait se mettre la tête dans la glace avant d’entrer dans le vestiaire, c’est ça (rires) ? Je crois parfois que des choses doivent se dire, et parfois non. Moi, je crois beaucoup en l’engagement, en l’envie, mais il faut savoir parler et savoir à quel moment dire les choses. »

Enfin, cette semaine dans la presse, la direction marseillaise avait remis en cause l’implication et le sérieux du groupe depuis le début de la préparation, estimant qu’il y avait un peu de laisser-aller. Sur ce sujet, Højbjerg a évidemment décidé de prendre des pincettes. « Ce n’est pas à moi de dire aux autres ce qu’ils font ou pas. Si le club a parlé, c’est qu’il en a le droit. Nous, pour faire les choses justement, on doit avoir un bon encadrement et je sais qu’on l’a. Les choses qui sont sorties, c’est difficile pour moi d’en parler. En tant que personne ou joueur de foot, ça ne me va pas. Je ne veux pas me mettre dans ces choses-là. Je me concentre sur moi. Le reste, c’est le club et les gens autour. » Voilà qui est plus clair.

