L’OM sur le point d’enrôler le jeune talent haïtien Victor Joseph

Désireux de renforcer sa formation, l’Olympique de Marseille est sur le point d’enrôler Victor Joseph, un jeune talent haïtien évoluant au FC Sochaux.

Très actif durant ce mercato hivernal, l’Olympique de Marseille a déjà enrôlé Quinten Timber et surtout Ethan Nwaneri, déjà buteur contre le RC Lens le week-end dernier. Le club phocéen a également prolongé sa pépite du centre Tadjidine Mmadi, «une prolongation vient renforcer le projet du club et sa volonté d’intégrer de plus en plus souvent les jeunes joueurs issus de la formation à l’équipe première», expliquait l’OM. En ce sens, le club phocéen est en passe de boucler la venue d’un jeune talent français.

D’après les informations de Fabrizio Romano, l’Olympique de Marseille aurait conclu un accord pour recruter Victor Joseph, un milieu de terrain qui évolue avec le FC Sochaux. Un terrain d’entente aurait d’ores et déjà été trouvé pour que ce talent né en 2006 rejoigne la réserve de l’OM en provenance des Lionceaux dans le cadre d’un transfert définitif.

Un jeune talent international U20 haïtien

Considéré comme l’un des plus gros potentiels de sa génération dans l’Hexagone, Victor Joseph était suivi par de nombreux clubs avant de signer son premier contrat professionnel avec Sochaux, en juillet dernier. Passé par le Paris FC et le Red Star au début de sa formation, ce gaucher évolue en tant que milieu offensif et peut même jouer sur les ailes. Le Parisien d’1,78m a même connu ses premiers pas internationaux, puisqu’il a disputé quatre matches avec les U17 de la sélection haïtienne.

Il n’a joué que 7 petites minutes en National cette saison, lors de ses trois entrées en jeu, et a également disputé trois matches de Coupe de France. Victor Joseph évolue essentiellement avec la N3, où il a inscrit deux buts en 8 rencontres disputées. Il tentera de surpasser ses performances au sein de la réserve de l’OM afin de prouver son talent et d’intégrer à terme l’équipe première.

