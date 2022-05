OM : Jorge Sampaoli va parler à sa direction

La suite après cette publicité

La semaine dernière, Jorge Sampaoli a mis la pression à sa direction pour la saison prochaine. Si la tendance est tout de même à ce que l'aventure se poursuive, surtout en cas de Ligue des Champions, rien ne dit encore que l'Argentin sera sur le banc de l'OM en août prochain, alors que son contrat va jusqu'à juin 2023. Il réfléchira à son avenir plus tard et préfère se concentrer sur les deux derniers matchs de la saison restant d'autant que ses futurs adversaires, Rennes et Strasbourg, se battent également pour les places européennes.

«J'ai de très bonnes relations avec le président et le propriétaire. Des relations sincères. Je connais l'inquiétude du club à ce sujet, mais je ne peux pas me distraire. Si je commence à réfléchir au futur, je m'éloignerais du présent. Cela affecterait notre quête de l'objectif. Quand le championnat sera terminé, on parlera et on verra ce qui est le mieux pour le club, ce que je peux offrir. Le président mérite une décision sincère. Mais d'abord, il faut savoir à quelle place on va terminer», assure le technicien en conférence de presse.