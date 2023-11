OL : Corentin Tolisso attend un déclic

Dimanche, l’OL va tenter d’aller décrocher sa première victoire de la saison à Rennes. Ce serait un premier pas important pour les Gones, dans le dur. «Tout le monde est conscient de la situation du club», a expliqué Corentin Tolisso ce vendredi en conférence de presse au Groupama OL Training Center.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 11 Rennes 12 11 1 2 6 3 16 15 18 Lyon 4 10 -11 0 4 6 8 19

Il a ensuite ajouté : « on travaille, c’est difficile. On ne serait pas derniers en France si on était meilleur. Chaque joueur travaille pour s’améliorer et aider le collectif. Il faut aussi du mental et chacun doit travailler individuellement pour rendre l’équipe meilleure. On ne voit pas forcément d’évolution mais il ne faut pas s’arrêter de travailler. On est des compétiteurs, on veut gagner même s’il n’y pas de grande évolution (…) Je n’ai jamais joué le maintien donc je ne sais pas. Mais peut-être qu’il y aura un déclic et que les victoires s’enchaîneront. On va avoir des matchs compliqués mais justement on peut s’en servir pour essayer de rebondir. Le match contre Metz ne nous a pas plombé même si on voulait absolument gagner.» Il faudra montrer un meilleur visage face aux Bretons pour enfin gagner un match.