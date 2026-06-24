CdM 2026, Brésil : l’improbable vidéo générée avec IA par Bolsonaro pour Neymar

Le sénateur brésilien Flávio Bolsonaro, présenté comme candidat du Parti libéral (PL) à l’élection présidentielle brésilienne dans quelques mois, a de nouveau pris la défense de Neymar après des déclarations du président Lula dans une vidéo étrange générée par intelligence artificielle où on voit l’homme politique brésilien voler en avion militaire pour secourir l’ancienne star du PSG. Pour rappel, lors d’une intervention le 19 juin, Lula avait ironisé sur la situation du joueur en le qualifiant de « premier joueur convoqué en télétravail du monde ». Une remarque qui a suscité des réactions dans le camp conservateur. Flávio Bolsonaro a dénoncé ce qu’il considère comme une attaque injustifiée contre l’attaquant brésilien, régulièrement soutenu par la famille Bolsonaro.

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🇧🇷 Flávio Bolsonaro publica vídeo com IA “resgatando” Neymar para jogar hoje pelo Brasil.



A produção inclui trecho do vídeo em que o presidente Lula diz que Neymar seria “o primeiro convocado home office” da Copa. pic.twitter.com/8Ro0x4Sawt — Eixo Político (@eixopolitico) June 24, 2026

Dans sa riposte, le sénateur a également ciblé le chef de l’État, le décrivant comme un « président en mode avion » afin de critiquer la fréquence de ses déplacements internationaux. Cette nouvelle passe d’armes s’inscrit dans un climat tendu de forte polarisation politique au Brésil, où la figure de Neymar et plus largement de la Selecao, dépasse le cadre sportif. Le joueurde 34 ans a affiché à plusieurs reprises sa proximité avec l’ancien président Jair Bolsonaro et son entourage ces dernières années, faisant de lui un symbole régulièrement invoqué dans les affrontements entre partisans de Lula et de la droite bolsonariste.