PSG : Arnaud Kalimuendo suivi en Serie B

Où jouera Arnaud Kalimuendo cette saison ? Le jeune attaquant parisien a déjà fait savoir qu'il comptait rester à Paris sur la durée, mais celui qui avait notamment débuté face à Lens pourrait bien être prêté cette saison.

Selon les informations de Sky Italia, Pescara, équipe de Serie B, est intéressée par l'attaquant de 18 ans. On rappelle que récemment, le titi parisien a rejoint l'entreprise de Francesco Totti, et cette dernière va donc gérer son image. Reste à voir quels seront les plans du champion de France et du principal concerné.