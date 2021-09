Liga : Villarreal accroché par Majorque

Le début de saison est compliqué pour le Villarreal d'Unai Emery. En effet, après trois matches disputés, le sous-marin jaune pointait à la 15e place avec 0 victoire et 3 points. Ce dimanche, Villarreal défiait une équipe de Majorque qui était 10e pour le compte de la 5e journée de Liga. Les visiteurs débutaient forts avec des tentatives d'Arnaut Danjuma (4e) et Manu Trigueros (12e). Si le joueur prêté par Villarreal, Fer Nino, répondait immédiatement (24e), ce sont bien les visiteurs qui dominaient.

La suite après cette publicité

Remuant, Fer Nino était la principale menace de Majorque dans ce match et se procurait deux nouvelles occasions (45e+3 et 48e). Finalement, Majorque pensait surprendre son adversaire en fin de match avec un but de l'attaquant européen Matthew Hoppe mais celui-ci était refusé pour hors-jeu (83e). Les deux équipes se quittaient sur un match nul 0-0. Au classement, Majorque est désormais septième tandis que Villarreal piétine à la 14e place.