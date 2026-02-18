Affaire Prestianni-Vinicius Jr : l’UEFA ouvre une procédure disciplinaire

Ça sent mauvais pour Gianluca Prestianni. Après avoir confirmé qu’elle agirait au cas où un problème serait avéré, l’UEFA vient d’annoncer qu’elle venait d’ouvrir une procédure disciplinaire suite aux événements survenus hier soir lors du match de Ligue des Champions entre Benfica et le Real Madrid.

«Un inspecteur de l’éthique et de la discipline de l’UEFA a été nommé pour enquêter sur des allégations de comportement discriminatoire lors du match de barrage de la Ligue des champions de l’UEFA 2025/2026 entre le SL Benfica et le Real Madrid CF, le 17 février 2026. De plus amples informations à ce sujet seront communiquées en temps voulu», peut-on lire sur le site officiel de l’instance dirigeante.