Menu Rechercher
Commenter 5
Officiel Ligue des Champions

Affaire Prestianni-Vinicius Jr : l’UEFA ouvre une procédure disciplinaire

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Gianluca Prestianni @Maxppp
Benfica 0-1 Real Madrid

Ça sent mauvais pour Gianluca Prestianni. Après avoir confirmé qu’elle agirait au cas où un problème serait avéré, l’UEFA vient d’annoncer qu’elle venait d’ouvrir une procédure disciplinaire suite aux événements survenus hier soir lors du match de Ligue des Champions entre Benfica et le Real Madrid.

La suite après cette publicité

«Un inspecteur de l’éthique et de la discipline de l’UEFA a été nommé pour enquêter sur des allégations de comportement discriminatoire lors du match de barrage de la Ligue des champions de l’UEFA 2025/2026 entre le SL Benfica et le Real Madrid CF, le 17 février 2026. De plus amples informations à ce sujet seront communiquées en temps voulu», peut-on lire sur le site officiel de l’instance dirigeante.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (5)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue des Champions
Benfica
Real Madrid
Vinícius Júnior
Gianluca Prestianni

En savoir plus sur

Ligue des Champions Ligue des Champions UEFA
Benfica Logo SL Benfica
Real Madrid Logo Real Madrid CF
Vinícius Júnior Vinícius Júnior
Gianluca Prestianni Gianluca Prestianni
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier