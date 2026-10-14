Didier Deschamps fait machine arrière dans son procès contre Daniel Riolo

C’est un nouveau rebondissement dans l’affaire opposant Didier Deschamps à Daniel Riolo. Alors qu’un procès en appel devait se tenir le 13 janvier 2027 devant la cour d’appel de Paris, l’ancien sélectionneur de l’équipe de France a finalement décidé de renoncer à ses poursuites contre le chroniqueur de RMC. «Monsieur Deschamps a informé la cour de son désistement le 21 septembre dernier», a indiqué Laurent Merlet, avocat de Daniel Riolo dans ce dossier. Une information qui vient contredire plusieurs publications de presse.

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Pour rappel, Didier Deschamps avait attaqué Daniel Riolo en diffamation après les accusations formulées par ce dernier concernant la gestion de la blessure de Karim Benzema lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar. Dans plusieurs émissions de l’After Foot sur RMC, le journaliste avait notamment accusé le technicien d’avoir menti sur les circonstances du départ de l’attaquant français. Relaxé en première instance, Riolo devait initialement retrouver Deschamps devant la justice après la décision de ce dernier de faire appel. Mais l’ancien sélectionneur a finalement changé d’avis.