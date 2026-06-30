Coupe du Monde 2026 : un responsable politique américain a célébré l’élimination de l’Iran

Selon des propos rapportés par le Sports Business Journal, Markwayne Mullin, secrétaire à la Sécurité intérieure des États-Unis, s’est dit « ravi » du départ de la sélection iranienne de la Coupe du Monde 2026. Il aurait même tenu des propos très enthousiastes, allant jusqu’à dire qu’il avait « peut-être chanté ou dansé » après la fin de leur parcours, évoquant aussi la difficulté des relations entre les autorités américaines et la délégation iranienne pendant le tournoi.

La suite après cette publicité

Cette élimination intervient dans un contexte déjà tendu autour de la présence de l’Iran, qui avait rencontré de fortes complications administratives pour obtenir ses visas et s’était retrouvé avec des conditions de séjour et de déplacement restrictives. La sélection iranienne avait même envisagé une action auprès de la FIFA, dénonçant un traitement jugé défavorable, avant de quitter la compétition dès la phase de groupes.