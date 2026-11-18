Les Globe Soccer Awards ont dévoilé les quatre nommés pour le trophée de meilleur agent de l’année 2026. Une sélection qui met à l’honneur plusieurs figures incontournables du marché des transferts. Nathan Campbell, Jorge Mendes, Giuseppe Riso et Will Salthouse sont en lice pour cette distinction lors de la cérémonie prévu le 28 décembre à Dubai.

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La présence de Jorge Mendes et Giuseppe Riso retient particulièrement l’attention. Le premier reste l’un des agents les plus influents du football mondial, tandis que l’Italien s’est imposé comme un acteur majeur du mercato européen grâce à son agence GR Sports. Nathan Campbell et Will Salthouse complètent cette liste de quatre prétendants. Le vainqueur sera révélé lors de la cérémonie des Globe Soccer Awards 2026.