CdM 2026, EdF : l’avis tranché de Kylian Mbappé sur les pauses fraîcheurs

Ce dimanche, Kylian Mbappé s’est présenté en conférence de presse, avant d’affronter l’Irak avec l’équipe de France. Face aux journalistes, le capitaine des Bleus a notamment donner son avis sur les pauses fraîcheurs. Malgré le fait que la FIFA est instauré deux pauses par match lors de cette Coupe du Monde 2026, et que l’instance s’est mise une partie de l’opinion à dos, Mbappé attend les prochains matchs pour prendre en compte ce paramètre.

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« Si mon équipe domine, ça casse le rythme. S’il fait chaud, je suis content. Il ne faut pas demander l’avis de joueurs, parce qu’on va changer comme des girouettes. Tout le monde râle quand il y a des nouvelles règles. Il faudra voir sur la durée de la compétition » a-t-il lâché devant les médias. On pourrait déjà avoir une première réponse à ce sujet lundi soir.