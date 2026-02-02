La Juventus veut contrecarrer l’AC Milan pour Mateta

La Juventus est revenue aux renseignements pour Jean-Philippe Mateta, profitant du moment de flottement autour de son transfert à l’AC Milan. Les Rossoneri avaient trouvé un accord avec Crystal Palace pour un transfert définitif estimé à 35 millions d’euros, mais des doutes médicaux, notamment au genou, ont ralenti l’opération. En attendant le feu vert définitif après des examens complémentaires, la situation reste en stand-by.

Selon Sky Sport, la Juve reste à l’affût si Milan ne finalise pas le dossier. Les Bianconeri envisageraient une formule différente, avec un prêt assorti de conditions, contrairement à l’achat immédiat prévu par Milan. Crystal Palace, qui s’est déjà renforcé avec l’arrivée de Strand Larsen, pourrait ainsi étudier une alternative si la piste milanaise venait à se refermer.