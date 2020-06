Leverkusen : Wendell prolonge d'un an

Alors que le Bayer Leverkusen va devoir tenter de retenir sa pépite Kai Havertz cet été, le club allemand se penche également sur la situation contractuelle de ses joueurs. Dans cette optique, l'actuel cinquième de Bundesliga a prolongé le bail de Wendell (26 ans). Le latéral gauche brésilien, dont le contrat avec les Rouge et Noir courait jusqu'en 2021, est désormais lié au club de Rhénanie-du-Nord-Westphalie jusqu'au 30 juin 2022.

Le directeur sportif du club, Simon Rolfes, s'est félicité de la prolongation de l'ancien joueur du Grêmio, auteur de 27 matches toutes compétitions confondues cette saison pour trois passes décisives. « Au cours de ses six années à Leverkusen, Wendell est devenu un membre clé de notre équipe. En tant qu’arrière, il joue un rôle important sur le terrain et, au-delà de cela, il s’identifie beaucoup à l’équipe et à l’ensemble du club. Il est très important pour nous en tant qu’acteur et en tant que modèle.»