Menu Rechercher
Commenter
Bundesliga

Chicago Fire proche de boucler l’arrivée de Goretzka

Par Tom Courel
1 min.
Leon Goretzka @Maxppp

Chicago Fire veut réaliser l’affaire de l’été. En effet, d’après les informations de The Athletic, le club de MLS travaille actuellement sur la piste menant à Leon Goretzka (31 ans). Libre de tout contrat à la fin du mois après son départ du Bayern Munich, le milieu de terrain suscite également l’intérêt de plusieurs clubs, mais la formation états-unienne serait en pôle position.

La suite après cette publicité

Robert Lewandowski, dont l’arrivée est étudiée depuis plusieurs semaines, est pour le moment à Chicago, et pourrait donc intégrer l’effectif de la formation américaine dans le même temps. Dans ce contexte, il existe tout de même un problème de taille. La source indique notamment que la venue simultanée des deux hommes mettrait en péril le nombre de places de joueurs désignés dans le championnat. Affaire à suivre…

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Bundesliga
MLS
Bayern Munich
Chicago
Leon Goretzka

En savoir plus sur

Bundesliga Bundesliga
MLS Major League Soccer
Bayern Munich Logo Bayern Munich
Chicago Logo Chicago Fire
Leon Goretzka Leon Goretzka
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier