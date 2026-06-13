Chicago Fire proche de boucler l’arrivée de Goretzka

Chicago Fire veut réaliser l’affaire de l’été. En effet, d’après les informations de The Athletic, le club de MLS travaille actuellement sur la piste menant à Leon Goretzka (31 ans). Libre de tout contrat à la fin du mois après son départ du Bayern Munich, le milieu de terrain suscite également l’intérêt de plusieurs clubs, mais la formation états-unienne serait en pôle position.

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Robert Lewandowski, dont l’arrivée est étudiée depuis plusieurs semaines, est pour le moment à Chicago, et pourrait donc intégrer l’effectif de la formation américaine dans le même temps. Dans ce contexte, il existe tout de même un problème de taille. La source indique notamment que la venue simultanée des deux hommes mettrait en péril le nombre de places de joueurs désignés dans le championnat. Affaire à suivre…