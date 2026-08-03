Mercato : la réponse de Zion Suzuki au PSG

Le PSG est au four et au moulin. Les décideurs parisiens travaillent ainsi sur plusieurs arrivées en même temps, après avoir conclu la vente de Randal Kolo Muani à la Juventus dans la journée de dimanche pour environ 45 millions d’euros bonus inclus. Le champion de France et d’Europe, qui lancera officiellement sa saison le mercredi 12 août à l’occasion de la Supercoupe d’Europe face à Aston Villa, souhaite ainsi rapidement enrôler Maghnes Akliouche, la pépite belge Mika Godts, Ferran Torres et Zion Suzuki dans les prochains jours.

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Luis Campos et ses hommes ont du pain sur la planche, clairement. Concernant le portier japonais de Parme, une offre de 33 millions d’euros a été formulée à l’écurie italienne, dimanche. Pas de quoi trouver un accord encore, mais ça avance plutôt bien. Dans ce dossier, les Franciliens semblent d’ailleurs largement devant l’autre prétendant, la Juventus.

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Suzuki est chaud

Seulement, une question se posait : quelle est la préférence du joueur ? Bien évidemment, le PSG est un club bien plus attirant que la Juve actuellement. Mais à Paris, il y a de la concurrence, alors qu’à Turin, une place de numéro 1 l’attend au chaud. Dans un championnat et un pays qu’il connaît déjà. Mais comme l’indique le journaliste Fabrizio Romano, Zion Suzuki veut rejoindre le PSG. Il a ainsi donné son feu vert à l’opération.

Il ne devrait donc a priori pas y avoir trop de problèmes pour s’entendre avec les joueurs sur les termes d’un contrat. À noter qu’il pourrait tout de même évoluer du côté de Turin la saison prochaine, puisque la Juve espère toujours le recruter dans le cadre d’un prêt sec une fois qu’il aura signé à Paris, comme l’indiquait la presse italienne dimanche. Dans le cas où le PSG remporterait la course pour le Nippon, les Piémontais pourraient se tourner vers Lucas Chevalier.