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Lille vend Ichem Ferrah à Pise

Par Sebastien Denis - Jordan Pardon
1 min.
Ichem Ferrah @Maxppp

Auteur d’une très grosse saison en deuxième division néerlandaise avec Cambuur (12 buts et 6 passes décisives en 35 matchs), Ichem Ferrah a trouvé son prochain club. L’ailier franco-algérien de 20 ans, sous contrat jusqu’en 2027 avec le LOSC, est sur le point de rejoindre l’Italie. Selon nos informations, c’est du côté de Pise qu’il va signer son prochain contrat.

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Relégué en Serie B l’année dernière, le club italien aura l’ambition de retrouver l’élite dès cette saison. Le joueur est déjà sur place pour boucler sa signature, et son transfert devrait rapporter 2,5 millions d’euros à Lille, club où il était arrivé en 2018. Ces dernières semaines, nous vous révélions déjà des intérêts de Pise, mais aussi de la Cremonese et d’Utrecht pour le gaucher, élu "Talent de la Saison" en seconde division néerlandaise la saison passée.

Pub. le - MAJ le
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