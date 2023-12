Stade Rennais : Julien Stéphan sort du silence pour Matic

Arrivé cet été, Nemanja Matic réalise des prestations irrégulières avec le Stade Rennais, malgré un temps de jeu conséquent. D’après Ouest-France, le milieu de terrain serbe ne serait pas heureux tant d’un point de vu sportif qu’extra-sportif. Il est même question d’un départ dès cet hiver, ce que ne souhaite pas Julien Stéphan qui s’est exprimé à RMC ce mercredi.

«Il y a la problématique de la langue d’un vestiaire assez jeune mais l’objectif est de garder Nemanja (Matic) et qu’il nous apporte son expertise. Non, je ne le souhaite pas et il ne faut pas qu’il parte. On va tout mettre en œuvre pour qu’il ne parte pas», martèle le nouvel entraîneur du Stade Rennais qui ne cache pas non plus les soucis que connaît le joueur de 35 ans.