Coupe du Monde 2026 : le patron des arbitres de la FIFA sort du silence sur l’arbitrage du match Argentine-Égypte

À l’heure où le coup d’envoi des quarts de finale va être donné ce soir avec la rencontre entre la France et le Maroc, la FIFA fait face à d’incessantes polémiques. Entre l’affaire Balogun, l’arbitrage du match France-Paraguay et le carton jaune maintenu à Michael Olise, ces derniers jours ont été agités. Tout ça sans oublier le huitième de finale entre l’Argentine et l’Égypte. Avant le match, les Argentins se scandalisaient en voyant l’arbitre français François Letexier être désigné pour diriger la rencontre. Au coup de sifflet final, ce sont les Pharaons qui se plaignaient du Français, coupable, à leurs yeux, d’avoir refusé un but valable.

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Ce match a d’ailleurs provoqué un tollé mondial, la FIFA et son président Gianni Infantino étant accusés de protéger jusqu’au bout l’Argentine de Lionel Messi. Face à tous ces débats, le célèbre ancien arbitre Pierluigi Collina est sorti du silence. Dans une interview publiée sur le site officiel de la FIFA, le responsable arbitrage de l’instance dirigeante a fait le point. «Dans l’ensemble, nous sommes satisfaits. Cependant, avec un nombre aussi élevé de matchs disputés sur une période relativement courte, il est normal que certaines choses ne se déroulent pas comme prévu. Lorsque cela arrive, ils sont prêts à redoubler d’efforts pour s’assurer d’être parfaitement préparés pour le prochain match», a-t-il indiqué, avant d’évoquer les soupçons d’influence sur l’arbitrage de certains matches.

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François Letexier n’a pas commis d’erreurs

«Bien sûr, les discussions constructives sur les décisions feront toujours partie du football, mais les allégations infondées n’ont pas leur place dans notre sport. Personne ne peut remettre en cause l’intégrité des officiels de match de la Coupe du Monde de la FIFA. Lorsque cela se produit, cela peut provoquer des réactions qui débouchent sur des menaces à leur encontre et à l’encontre de leurs familles. Ce n’est pas acceptable. De même, personne ne peut prétendre que le service de l’arbitrage de la FIFA puisse être influencé par qui que ce soit, pas même par le président de la FIFA. Il a toujours manifesté son soutien total à l’équipe « FIFA Team One » tout en nous faisant confiance pour travailler en toute indépendance. Les arbitres prennent des décisions en toute honnêteté et, tout comme les joueurs et les entraîneurs, ils s’efforcent toujours de donner le meilleur d’eux-mêmes.» Enfin, Collina est revenu sur les contestations survenues lors du match Argentine-Égypte. Et selon lui, le but refusé aux Pharaons et le penalty non accordé aux Albicelestes ont été des actions parfaitement jugées.

«Après chaque but marqué, le VAR examine la phase de possession offensive (APP). Si une faute est identifiée lors de la construction de l’action et qu’elle est jugée coupable d’avoir eu une incidence sur le but, le VAR recommandera une révision sur le terrain. Il n’y a pas de limite définie concernant ni la distance par rapport au but, ni le laps de temps entre l’incident et le but. Un exemple de cela s’est produit lors du match Argentine-Égypte, où le n° 19 égyptien, Marwan Attia, a clairement marché sur le pied du n° 6 argentin, Lisandro Martínez. Nous considérons qu’une faute est une faute. Que la faute semble « évidente » ou non, si l’arbitre ne l’a pas vue sur le terrain, le VAR peut intervenir. De même, si aucune faute n’est identifiée lors de la phase de construction menant à un but, le VAR en informera l’arbitre. Marcher sur le pied d’un adversaire constitue une faute, tandis qu’un défenseur qui touche d’abord le ballon puis effectue un contact normal de jeu n’a pas commis de faute. Encore une fois, un exemple de cela s’est produit à la fin de ce même match. L’arbitre et le VAR ont jugé qu’il s’agissait d’un contact normal entre l’Égyptien n° 10 Mohamed Salah et l’Argentin n° 10 Julián Alvarez. Bien sûr, il y aura toujours une part de subjectivité dans certaines décisions, mais nous sommes satisfaits de la manière dont ce principe a été appliqué tout au long du tournoi.» Ces mots ne consoleront sans doute pas les Égyptiens, mais ils réconforteront François Letexier, toujours en lice pour arbitrer d’autres rencontres de cette Coupe du Monde.