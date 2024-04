Nasser Al-Khelaïfi taille encore la Super League

Président du Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaïfi est aussi le président de l’ECA. C’est d’ailleurs cette casquette qu’il a enfilé hier pour diriger le conseil d’administration de l’organisation qui s’est tenu au Civitas Metropolitano. Le président de la Liga, Javier Tebas, était d’ailleurs invité à y participer. NAK en a profité pour évoquer l’expansion de l’ECA, qui compte à présent plus de 600 clubs associés grâce à l’arrivée de 266 écuries supplémentaires cette saison. De quoi rendre fier le boss du PSG. Ses propos sont relayés par AS «C’est un moment fantastique en raison de notre expansion rapide et de notre évolution positive. Cela montre que l’ECA est une organisation dynamique, démocratique, représentative et inclusive. Quand je suis devenu président de l’ECA, il y avait 174 clubs… maintenant nous sommes 610. L’unité est la force de l’ECA, qui est totalement différente du G-14 d’avant.»

NAK a profité des micros tendus pour tacler la Super Leaague. «La porte est toujours ouverte pour ces clubs qui ne sont pas dans l’ECA. La Super League n’existe pas. Ainsi, lorsqu’ils s’en rendront compte, ils seront les bienvenus pour revenir (le Barça notamment, ndlr). Nous avons joué contre eux en quarts de finale de la Ligue des champions, la meilleure compétition de clubs au monde. C’est la meilleure compétition, le meilleur système que nous ayons. Ils ne sont pas vraiment contents, mais encore une fois, ils y jouent parce qu’ils savent que c’est important. Ils savent que c’est la principale compétition. J’espère donc que vous en êtes conscients. Ils savent que la porte est toujours ouverte. Nous sommes en contact conjoint avec la FIFA et l’UEFA.» Le message est passé au Barça ou encore au Real Madrid, toujours liés au projet de la SL.