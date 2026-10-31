PSG : Luis Enrique explique le choix Maghnes Akliouche en sentinelle

Luis Enrique a fait un choix tactique particulier face au Havre en titularisant Maghnes Akliouche devant la défense. Un poste inhabituel pour le milieu offensif parisien, davantage habitué à évoluer plus haut ou sur un côté. L’entraîneur du PSG a volontairement choisi de l’installer dans ce rôle, convaincu que sa qualité technique et sa capacité à conserver le ballon pouvaient servir la première relance parisienne. Il s’est expliqué sur cette décision en conférence de presse : « C’est ce qui arrive quand on ne se trompe pas au moment de sélectionner un joueur. C’est très facile de le gérer. Dès le premier jour, nous avons vu cette capacité à ne jamais perdre le ballon. C’est une condition vitale pour un joueur capable d’évoluer à tous les postes ».

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En plaçant Akliouche dans cette position, Luis Enrique a donc voulu exploiter sa polyvalence et lui confier de nouvelles responsabilités dans l’entrejeu. Le technicien espagnol assume pleinement cette utilisation différente de son joueur, dont il apprécie la sécurité technique et la capacité à s’adapter aux exigences de plusieurs rôles. Une manière aussi de montrer qu’il envisage Akliouche comme une option au-delà de ses positions habituelles, à l’image de Senny Mayulu.