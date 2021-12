PSG : Yohan Cabaye ne craint pas l'exode des pépites parisiennes

Nouveau directeur technique du centre de formation du Paris Saint-Germain depuis six mois, Yohan Cabaye s'épanouit pleinement dans ses nouvelles fonctions. Dans une interview accordée au Parisien, l'ancien milieu de terrain s'est penché sur son quotidien depuis son retour dans la capitale française. Et aussi sur la crainte de perdre les meilleurs éléments du centre de formation comme Xavi Simons et Édouard Michut par exemple. Un sujet brûlant dont prend pleinement conscience le principal protagoniste.

« Je n’étais pas là auparavant, je ne connais pas tous les tenants et aboutissants. Aujourd’hui, on se focalise sur la progression des joueurs. Le cœur du projet, c’est le joueur. Si on peut le faire grandir chez nous… On n’empêchera pas les clubs étrangers de venir vérifier ce qu’on fait ici, parce que la réputation du centre de formation du PSG est très bonne, et notre objectif est d’être l’un des meilleurs centres de formation du monde, » a ainsi confié Cabaye. La feuille de route est dressée...