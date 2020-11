Portugal - France : la réaction à chaud de Raphaël Varane

L'objectif est atteint. Face au Portugal ce samedi soir (5e journée de Ligue des Nations), l'équipe de France s'est imposée 1-0 grâce à une réalisation de N'Golo Kanté. Avec ce succès, les Bleus sont assurés de finir en tête de leur groupe (Ligue 1, poule 3) et disputeront donc le Final Four l'année prochaine. Au micro de TF1, le défenseur du Real Madrid Raphaël Varane avait forcément le sourire.

«On est très contents de la victoire, de la manière aussi. On a vu beaucoup de solidarité, d'envie, l'état d'esprit était top. On aurait pu marquer en première mi-temps, on s'est créés de belles occasions. On a été très solides aussi, le Portugal était costaud sur les coups de pied arrêtés, ils ont réussi à mettre du danger devant le but, mais on a été solides et solidaires. (...) On voulait gagner pour s'assurer la qualif, c'est chose faite, avec la manière. On est vraiment satisfaits ce soir», a lâché le joueur de 27 ans.