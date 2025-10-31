OM : Emerson revient sur la mauvaise dynamique de l’équipe

Après un début de saison plutôt très réussi, avec une série de victoires, l’OM connaît un premier gros coup d’arrêt ces dernières semaines. Défait par le Sporting en C1, Marseille a enchaîné avec une défaite à Lens et un match nul à domicile contre Angers. Ce vendredi, en conférence de presse avant d’affronter Auxerre, Emerson s’est présenté face aux journalistes et s’est confié sur la forme du groupe depuis quelques matchs.

«La dynamique ? On voudrait gagner tous les matchs, mais dans le foot, parfois, il y a des moments comme ça. On a souffert de malchance, de détails sur les trois derniers matchs. On est confiants, on a bien joué contre Lens et le Sporting. Contre Angers, en première période, on n’a pas fait ce qu’on fait d’habitude. On est confiants et positifs. Demain, ce sera dur, mais on sait qu’on peut aller là-bas et gagner. On a une équipe forte, on peut combattre jusqu’au bout. On n’est qu’à deux points. Ce n’est pas un problème de motivation, je pense. L’OM, c’est un grand club avec des supporters incroyables. La motivation ne manque pas. Depuis mon arrivée, on a bien joué tous les matchs. Il n’y a que la première période contre Angers où on n’a pas fait ce qu’on voulait. On n’était pas à notre niveau. On a changé d’attitude ensuite. On doit refaire ce qu’on a fait contre le PSG, le Real, Strasbourg. C’est ce qui nous représente. Si on regarde les buts encaissés, à Lens par exemple, il y a un penalty et un but malchanceux, et parfois, on en a aussi dans le foot. Contre Angers, je ne parle pas que de la défense : en général, on ne pressait pas bien. On était un peu en retard. Une équipe comme la nôtre, qui joue haut, n’arrive pas à bien défendre derrière. Jusqu’ici, je pense qu’on faisait du bon travail. On doit apprendre de nos erreurs», a-t-il ainsi lancé.