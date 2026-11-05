Toute l’Europe se paye le RC Lens, Jude Bellingham a régalé José Mourinho

Lens se fait aussi humilier par la presse

« Ridicules », placarde L’Équipe pour qualifier la prestation si on peut l’appeler comme ça du RC Lens, séché, humilié, fracassé, terrassé, 9-1 par Côme à domicile. La presse française a dû user de sa plume pour décrire une telle prestation. « Au fond du lac », écrit le journal L’Équipe, en précisant dans son chapô que même les supporters lensois ont fini par crier des “olé” sur les passes à dix des Italiens. « Humiliés », placarde La Voix du Nord. Le Figaro parle de son côté d’un « Lens humilié dans des proportions historiques par Côme ». Mais forcément, quand on perd 9-1 en Ligue des Champions, qui plus est à domicile, il n’y a pas que la France pour réagir. La presse espagnole est sans pitié avec les Lensois, notamment AS. « Côme a infligé une raclée historique à Lens, qu’il a humilié 1-9 dans un match au cours duquel Nico Paz a confirmé qu’il était l’un des talents les plus prometteurs au monde. La différence entre les deux équipes était abyssale. » Même rengaine pour Mundo Deportivo, qui se félicite de la prestation des joueurs de Cesc Fabregas, qui a tout d’un coach révolutionnaire. Enfin, petit mot également de la presse anglaise et de la BBC. Le média anglais décrypte cette soirée but par but, parlant d’un Lens « largement battu », et ce dès le 3e but.

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Un Bellingham majuscule

« Hasta el final, es el Real », les grands clubs ne meurent jamais et surtout pas le Real Madrid. Mené 1-0 puis 2-1 sur la pelouse de l’AEK Athènes, le Real s’en est sorti et l’a emporté 3-2 dans le temps additionnel. Ce Real version José Mourinho a des ressources et il continue de le montrer. La série de victoires se poursuit et on est sur un sans-faute en Ligue des Champions. Même scénario que contre l’AS Roma, mais cette fois en terres grecques. José Mourinho pourra remercier Jude Bellingham, auteur d’une madjer sublime pour relancer le Real alors que l’AEK menait 1-0. Ensuite, c’est Kylian Mbappé et Fede Valverde qui ont enfilé le costume de héros. Mais pour revenir sur le milieu anglais, la presse espagnole se félicite de la gestion de José Mourinho. Encore une fois, le coach portugais avait tout lu, tout vu. AS écrit ceci : « Mourinho a déclaré il y a quelques jours qu’il ne comprenait pas que Bellingham ne faisait pas partie des dix meilleurs joueurs du monde. Tout plaide en faveur du Portugais et pas seulement à cause de ce but que l’ancien joueur du Borussia Dortmund a inventé, c’est en raison de son football, de l’impact physique et, surtout, du caractère, que, match après match, Bellingham enseigne à la planète football. »

Fabregas respecté

On va filer en Italie, voir un peu comment est perçu ce succès historique de Côme. « Super 9 », écrit La Gazzetta dello Sport. Pour sa première participation à la Ligue des Champions, le club entraîné par Cesc Fabregas a déjà battu un record. « 9 pour l’histoire », enchaîne le média italien. « Côme est à la hauteur d’un grand d’Europe », juge le journal transalpin. En Angleterre, la BBC ne manque pas d’adjectifs pour juger cette sublime équipe de Côme. « Aussi excitant que le PSG et le Barça », annonce la BBC. De son côté, le journal AS parle d’un « show historique de Cesc », puisque c’est bien Fabregas la star de cette équipe, un peu comme Luis Enrique au PSG. L’ancien joueur du Barça est l’architecte d’un projet plus que cohérent et qui voit son aboutissement cette saison dans la plus grande des compétitions.