Le constat alarmant de Toni Kroos sur la saison du Real Madrid

L’ancien milieu de terrain de la Casa Blanca et actuellement à la retraite, Toni Kroos, a livré une analyse très critique de la saison du Real Madrid après la défaite lors du Clásico face au Barça (2-0), lors d’un échange sur la chaîne Luppen avec son frère. L’ancien numéro 8 madrilène estime que les difficultés actuelles du club ne sont pas seulement sportives. « Deux saisons sans victoire, c’est inacceptable au Real Madrid, point final. Le résultat sur le terrain est dû à une mauvaise dynamique interne. Ils étaient peut-être motivés pour gagner le Clásico, mais ça n’a pas suffi. La défaite était déjà jouée d’avance. Je pense qu’ils auraient volontiers accepté ce résultat avant même le coup d’envoi. La seconde période a été plus équilibrée, mais je n’ai pas marqué. En résumé, bravo au Barça », a-t-il expliqué.

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Toni Kroos a également ajouté : « le deuxième but illustre la différence entre Barcelone et le Real Madrid. Les joueurs impliqués dans ce but, Dani Olmo et Ferran, ne seraient peut-être pas titulaires si tous les autres joueurs étaient disponibles. Les noms importent peu dans ce cas, car ils possèdent des schémas de jeu et des mouvements bien rodés à l’entraînement ». De plus, il voit en Güler un joueur clé pour l’avenir : « Arda Güler est un joueur d’avenir. Il a beaucoup joué cette année et sera très important pour le Real Madrid. Son meilleur poste est celui de numéro 10, près du but. Il possède une excellente dernière passe, c’est pourquoi il doit être proche des attaquants et des ailiers. Ce n’est pas un joueur offensif, donc son potentiel est limité dans l’axe, même s’il est capable de créer du jeu depuis l’arrière. »