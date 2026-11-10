FIFA : la candidature d’Arsène Wenger face à Infantino se confirme

La succession de Gianni Infantino à la tête de la FIFA pourrait prendre une nouvelle tournure. Selon la BBC, Arsène Wenger envisage sérieusement de se présenter face au dirigeant suisse lors de l’élection présidentielle prévue en mars prochain. Depuis plusieurs semaines, plusieurs personnalités influentes du football européen poussent l’ancien entraîneur d’Arsenal à tenter sa chance. Actuellement responsable du développement du football mondial au sein de l’instance, le Français bénéficierait du soutien de l’UEFA, fer de lance de l’opposition à Infantino après le fiasco du projet Fifa Forward Enterprise, qui prévoyait de céder des parts commerciales de la Coupe du monde à des investisseurs privés. Wenger, qui avait pris ses distances avec cette initiative, n’a toutefois pas encore arrêté sa décision. À 77 ans, son âge interroge également sur sa capacité à assurer un mandat complet de quatre ans. Certains de ses soutiens seraient même favorables à une victoire suivie d’un retrait anticipé.

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Pour autant, Gianni Infantino reste le grand favori à sa propre succession. Malgré la polémique autour du projet FFE, le président sortant conserve des appuis solides en Afrique, en Asie et en Amérique du Sud. Il a récemment obtenu le soutien unanime des 54 fédérations africaines, après avoir promis une augmentation des financements destinés au continent. Wenger dispose certes d’une forte popularité à l’échelle mondiale, particulièrement en Afrique, où son travail en faveur des joueurs du continent à Arsenal et son engagement pour l’élargissement de la Coupe du Monde à 48 équipes ont été appréciés. Mais le Français devra se décider rapidement, puisque la date limite pour déclarer sa candidature est fixée au 18 novembre. Ramon Vega, ancien défenseur de Tottenham, et Kozo Tashima, président d’honneur de la Fédération japonaise, ont déjà annoncé leur intention de se lancer dans la course.