Ibrahimovic zlatane le jeu FIFA !

A 39 ans, Zlatan Ibrahimovic continue d'affoler les compteurs et de mener l'AC Milan sur le chemin du succès. Mais le Suédois demeure aussi un sacré personnage, qui n'hésite pas à donner son avis et à envoyer des tacles quand il n'est pas content. Ce lundi, Ibra s'en est pris sur Twitter à EA Sport, qui produit le jeu vidéo FIFA.

«Qui a autorisé FIFA EA Sport à utiliser mon nom et mon visage? Je ne suis pas au courant que je suis membre de la FIFPro et si je le suis, j'y ai été mis sans aucune connaissance réelle de ma part et de façon douteuse. Et une chose est certaine, je n'ai jamais autorisé la FIFA ou la FIFPro à gagner de l'argent avec moi (...) Quelqu'un fait des bénéfices sur mon nom et mon visage sans aucun accord depuis toutes ces années. Il est temps d'enquêter». Et Ibra n'est pas le seul à accuser. Gareth Bale a aussi répondu à ce sujet: «Intéressant...qu'est-ce que la FIFPro ?» Un message partagé par Zlatan Ibrahimovic.

Who gave FIFA EA Sport permission to use my name and face? @FIFPro? I’m not aware to be a member of Fifpro and if I am I was put there without any real knowledge through some weird manouver.

And for sure I never allowed @FIFAcom or Fifpro to make money using me