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France-Irlande du Nord : Didier Deschamps ovationné pour sa dernière sur le sol français

Par Josué Cassé
1 min.
Didier Deschamps, sélectionneur de l'Équipe de France Maxppp
France 3-1 Irlande du N.

Ce lundi soir, au stade Pierre-Mauroy et trois jours seulement après leur défaite face à la Côte d’Ivoire (1-2), les Bleus affrontent l’Irlande du Nord. Une rencontre amicale qui marque également la dernière de Didier Deschamps sur le sol français. Et le sélectionneur français risque bien de vivre une soirée riche en émotions.

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Dès le coup d’envoi et dans les premières minutes de ce match, les supporters tricolores ont ainsi chaleureusement acclamé le technicien de 57 ans. Touché par l’ovation reçue, ce dernier n’a d’ailleurs pas manqué d’applaudir en retour. Une jolie séquence alors que les Bleus ont, eux, rapidement pris le contrôle de cette partie.

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