PSG : Luis Enrique lâche un nouvel indice sur la forme d’Achraf Hakimi
Achraf Hakimi progresse dans sa récupération après sa blessure subie face au Bayern en Ligue des Champions. Le latéral droit marocain n’est pas encore revenu à 100 % de ses capacités, mais il a déjà repris la compétition et a joué l’intégralité du dernier match avec le Maroc, une étape importante pour le PSG alors qu’il se prépare pour les demi-finales de la CAN 2025.
Présent en conférence de presse ce dimanche, Luis Enrique a commenté sa situation : « il est bien, il a joué tout le dernier match. Il est en demi-finale et pour nous c’est important. C’est une chose de récupérer d’une blessure, c’en est une autre d’être en forme à 100%. Il n’est pas encore à 100% mais c’est important pour nous qu’il joue. Quand il reviendra à Paris, c’est important qu’il soit dans les meilleures conditions possibles. » Depuis l’absence d’Hakimi, Zaire-Emery s’est parfaitement adapté au poste de latéral droit, apportant une solution fiable pour le club de la capitale.
