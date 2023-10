Lautaro Martinez condamné pour une surprenante raison

Auteur de 10 buts en 8 journées de Serie A, Lautaro Martinez rayonne en ce début de saison et caracole en tête du classement des buteurs de Serie A. Mais l’Argentin est impliqué dans une étonnante affaire aux lourdes conséquences. En effet, selon le média italien Fanpage, l’attaquant de 26 ans vient d’être condamné par un tribunal à Milan pour "licenciement abusif". Ce dernier se serait séparé d’une baby-sitter de manière illégitime, elle qui est décédée quelques mois plus tard. La jeune femme était malade et souffrait de fortes douleurs à l’abdomen après avoir notamment été hospitalisée. Hélas, Lautaro Martinez aurait estimé qu’elle avait dépassé la limite maximale prévue pour les absences pour cause de maladie. Un licenciement illégitime qui a poussé le tribunal milanais à condamner le buteur de l’Inter Milan à verser une somme d’indemnisation envers la famille de la jeune femme.

Mais le joueur ne comprend pas cette décision et estime que la famille de l’ancienne baby-sitter profite de sa mort pour récupérer de l’argent. «J’avais décidé de garder le silence par respect. Mais je ne permettrai pas que ma famille soit calomniée. Nous avons embauché une personne déjà malade, une de nos amies de toujours. Nous avons fait beaucoup pour elle et sa famille. Nous avons payé les voyages, aidé à trouver des lits d’hôpitaux, aidé aux soins, au logement de la famille qu’il a fallu convaincre de venir s’occuper de leur fille mourante. Et sa famille, pendant que leur fille était mourante, a essayé de nous soutirer de l’argent, a essayé de profiter de la situation même après sa mort. Nous lui avons apporté une aide précieuse lorsqu’elle en avait besoin. Et maintenant tu essaies de nous calomnier ? Quel genre de personnes êtes-vous pour essayer de profiter de la mort d’un enfant pour gagner de l’argent», écrit Lautaro Martinez sur une story Instagram. Ambiance…