BeIN Sports condamné à payer plus de 14 M€ à la LFP

Le tribunal des affaires économiques de Paris a tranché, ce mardi, en faveur de la Ligue de football professionnel (LFP) dans son litige qui l’opposait à beIN Sports au sujet du paiement des droits de diffusion de la Ligue 1 pour la saison en cours, rapporte L’Équipe. Mécontente des conditions d’exploitation de son affiche du samedi après-midi, la chaîne franco-qatarienne avait décidé de ne pas régler l’intégralité des sommes prévues au contrat, estimées à 78,5 millions d’euros sur la saison. Depuis le début de cet exercice 2025-2026, beIN Sports ne versait que 14 millions d’euros sur les 18 dus à chaque échéance et réclamait même 29 millions d’euros d’indemnités à la LFP.

Dans son jugement, le tribunal « déboute la SAS beIN Sports France de l’ensemble de ses demandes » et lui ordonne de payer « la somme de 14 130 000 euros au titre des soldes impayés des échéances » à LFP Media, la branche commerciale de la Ligue. Une nouvelle victoire judiciaire pour la Ligue, deux semaines après qu’elle a déjà obtenu gain de cause contre Canal+ et beIN Sports dans le dossier du contrat Amazon de 2021. À partir de la saison prochaine, beIN Sports ne diffusera toutefois plus la Ligue 1. Ligue 1+, la plateforme officielle de la Ligue, proposera ainsi l’intégralité des rencontres du championnat et devrait augmenter le prix de son abonnement (14,99 euros/mois avec engagement).