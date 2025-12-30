Ces 10 joueurs libres qui pourraient renforcer des clubs de Ligue 1

Alors que la saison 2025/2026 est désormais bien lancée et que le mercato hivernal pointe à l’horizon, de nombreux clubs de Ligue 1 commencent à mesurer certaines lacunes dans leurs effectifs. Depuis la fermeture de la fenêtre estivale, il y a un peu plus de quatre mois, plusieurs équipes ont constaté qu’elles manquaient de profondeur, que ce soit au milieu de terrain, en attaque ou en défense. Les contraintes financières demeurent un frein important : l’été dernier, bon nombre de clubs ont été contraints de céder leurs meilleurs éléments pour assurer leur équilibre économique. Dans ce contexte, les joueurs libres représentent une alternative pratique et abordable. Voici une sélection de 10 joueurs libres, capables d’apporter une vraie plus-value sur le terrain, pour tous les postes, tous les niveaux et toutes les tranches d’âge.

On commence par un visage bien connu en Europe : Divock Origi (30 ans), qui n’est plus un joueur de l’AC Milan. Le club a officialisé la résiliation de son contrat en commun accord, mettant fin à une histoire contrariée avec l’attaquant belge. Arrivé en 2022 après le Scudetto, Origi avait connu une première saison complète à Milan avant d’être prêté à Nottingham Forest. De retour en 2024, il n’a plus rejoué. Malgré un faible rendement en Italie (2 buts seulement), son vécu à Liverpool (175 matchs, Ligue des champions remportée) et son passage au LOSC font de lui un atout intéressant pour un club de milieu de tableau cherchant un joueur capable d’apporter sa polyvalence et son leadership. Ancien du PSG, Juan Bernat (32 ans) est sans club depuis son passage à Getafe la saison dernière. Son expérience au plus haut niveau, avec des passages dans certains des plus grands clubs européens comme le Bayern, pourraient apporter une énorme expérience dans un vestiaire. Et, dans une interview récemment publiée en Espagne, il a affirmé être prêt à relever un nouveau défi, s’étant préparé pour être au point physiquement ces derniers mois.

Des anciens joueurs de Ligue 1

Après 9 saisons au PSG, Layvin Kurzawa (33 ans) avait quitté Paris pour Boavista en D1 portugaise en 2024. Avec la chute du club de Gérard Lopez, il se retrouve libre de tout contrat. Le latéral gauche a été formé à l’AS Monaco et habitué aux compétitions européennes avec le Paris Saint-Germain. Kurzawa avait par ailleurs expliqué qu’il était désormais motivé par le plaisir de jouer plutôt que par le salaire : ce qui est un atout de taille pour revenir en Ligue 1. Sans club depuis son départ du PAOK Salonique en juillet 2025, Tiémoué Bakayoko veut continuer sa carrière à 31 ans. Champion de France avec Monaco en 2017, il est ensuite passé par Chelsea, l’AC Milan et Naples avant de retrouver la Ligue 1 à Lorient. Présent au Parc des Princes récemment pour analyser un match avec Ligue 1+, il avait confié rester motivé et prêt à revenir au plus haut niveau.

Le temps presse pour lui, à 35 ans, Mario Balotelli reste libre après un court passage au Genoa. Connu pour son potentiel parfois inachevé, l’Italien a marqué de nombreux buts en Europe, passé par Manchester City, Liverpool ou encore le Milan AC. Mais sa plus grande qualité pour un retour en Ligue 1, c’est qu’il connait déjà très bien notre championnat. En effet, il avait été plutôt efficace en France : à Nice (43 en 76 matchs) et à l’OM (8 en 6 petits mois). Physiquement en forme, il pourrait encore peser dans une attaque de Ligue 1, apportant sa capacité à marquer des buts décisifs et son charisme naturel à un vestiaire.

Des joueurs d’expériences

L’ancien international anglais Alex Oxlade-Chamberlain est également sans club à 32 ans. Avec près de 200 matchs à Arsenal et 150 à Liverpool, il a un CV solide qui pourrait s’avérer précieuse en Ligue 1. Sa dernière saison à Besiktas n’a pas été flamboyante (1 but en 20 apparitions), mais son leadership et sa polyvalence restent des atouts considérables. En effet, rapide et puissant sur le couloir droit, il peut évoluer au poste de piston comme dans l’axe en tant que milieu relayeur. Après des passages hors Europe à Sharjah puis aux Emirates Clubs, Paco Alcácer (32 ans) pourrait, lui aussi, revenir en Europe. Ancien de Villarreal, Barcelone et Dortmund, il a encore une capacité à marquer des buts décisifs, comme en 2020/21 où il a inscrit 12 buts toutes compétitions. Un profil intéressant pour les clubs en quête de concurrence au poste de numéro 9.

Le maestro italien Lorenzo Insigne est, lui aussi, actuellement disponible. Libre depuis son départ du Toronto FC en MLS, Lorenzo Insigne âgé de 34 ans pourrait faire son retour en Italie, notamment à la Lazio Rome d’après la presse italienne, mais si un club de Ligue 1 se montre intéressé par son profil, cela pourrait changer rapidement. L’ancienne star de la Squadra Azzurra a inscrit 122 buts en 434 matchs et délivré 95 passes décisives à Naples. Malgré quelques blessures à répétition au Canada, son talent technique et sa vision de jeu en font un pari séduisant pour un club ambitieux.

Des joueurs encore prometteurs

Sans club depuis son départ d’Al-Fateh en Arabie saoudite, Jason Denayer (30 ans) connaît bien la Ligue 1 pour avoir évolué 4 saisons à l’OL. International belge à 35 reprises, il reste une option intéressante pour les clubs souhaitant renforcer leur charnière centrale avec un joueur libre et fiable. Sa polyvalence, capable d’évoluer dans l’axe comme en tant que latéral droit, et son expérience européenne en font un atout fiable pour stabiliser un secteur défensif. Le joueur aimerait logiquement retrouver un club pour espérer retrouver la Belgique de Rudi Garcia avant la Coupe du Monde 2026.

De son côté, à seulement 28 ans, Emmanuel Dennis est libre après son départ de Nottingham Forest l’été dernier. International nigérian, il s’est fait remarquer avec le Club de Bruges en Ligue des Champions et possède une saison référence à 10 buts en 2021-2022 avec Watford. Rapide et à l’aise techniquement, il pourrait offrir une solution efficace et immédiate à des clubs de Ligue 1 en manque d’attaquant performant, capable d’apporter de la profondeur et du dynamisme dans le secteur offensif.