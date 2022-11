Équipe de France : Kylian Mbappé joue déjà très gros

La suite après cette publicité

Les montagnes russes. Entre Kylian Mbappé et les Bleus, l'histoire d'amour a connu des hauts et des bas. Rapidement, le crack de Bondy a su conquérir le coeur de la France, lui qui a été précieux dans la conquête du titre en 2018. Un premier tournoi où il avait brillé avec 4 buts en phase finale de la Coupe du Monde. Le joueur avait notamment volé la vedette à Lionel Messi en inscrivant un doublé lors du match France-Argentine (4-3) à Kazan. Il avait également inscrit un but en finale face à la Croatie le 15 juillet au stade Loujniki de Moscou (victoire 4-2).

Un joueur qui a agacé les vestiaires du PSG et des Bleus

Sur le toit du monde, KM7, âgé de 18 ans à cette époque-là, avait mis toute la planète football à ses pieds. Les meilleurs clubs du monde, notamment le Real Madrid et le FC Barcelone, voulaient le déloger de l'AS Monaco. Mais c'est finalement le Paris Saint-Germain qui a mis la main sur ce footballeur de talent. Dans la capitale, il est passé de jeune crack dans l'ombre de Neymar à star de l'équipe autour de laquelle le projet est construit. En fin de contrat, il a obtenu les pleins pouvoirs pour rester à Paris. Mais cela n'a pas été sans conséquence. Sa relation avec Ney en a pris un coup.

Les critiques ont également été plus nombreuses, notamment du côté de l'Espagne où on n'a pas vraiment digéré le coup qu'il a fait à Florentino Pérez et au Real Madrid. En sélection, Kylian Mbappé a aussi connu quelques remous, lui qui a rapidement eu le statut et les responsabilités qu'il réclamait. Et là aussi, cela n'a pas été sans conséquence. Lors de l'Euro 2020, organisé en 2021 suite à l'épidémie de covid-19, il n'a pas fait l'unanimité au sein du vestiaire. Certains cadres n'appréciaient pas son attitude et n'ont pas aimé la querelle qu'il a eue avec Olivier Giroud, écarté un temps de la sélection par la suite.

Mbappé a songé à tout arrêter

Solide sur ses appuis, Mbappé a mal vécu ce tournoi. Il ne s'était pas senti soutenu par la FFF, lui qui avait été la cible d'insultes racistes suite à son penalty manqué face à la Suisse. À tel point qu'il avait envisagé de ne plus jouer pour les Bleus, comme l'avait avoué Noël Le Graët. Interrogé par Sport Illustrated, le joueur avait plus ou moins confirmé. «Oui enfin je lui ai surtout bien expliqué que c’était par rapport au racisme et NON au penalty. Mais lui considérait qu’il n’y avait pas eu de racisme…»

Il avait ajouté ensuite : «j’ai dit: "je ne peux pas jouer pour des gens qui pensent que je suis un singe. Je ne vais pas jouer. Mais après, j’ai pris le temps de la réflexion avec toutes les personnes qui jouent avec moi et m’encouragent. Et je pense que ce n’est pas un bon message d’abandonner. Parce que je pense que je suis un exemple pour beaucoup de monde. Je n’ai pas lâché l’équipe nationale parce que c’est un message à la jeune génération de dire: 'On est plus fort que ça'». Prêt à tout donner pour les Bleus, KM7, qui s'est investi sur la question des droits à l'image des Tricolores en allant au bras de fer avec la FFF, veut repartir sur de bonnes bases. Et ce n'est pas l'affaire Pogba, où son nom a été cité, qui le fera changer de cap.

L'attaquant a beaucoup à prouver au Qatar

Au Qatar, Mbappé est plus attendu que jamais. Il l'était déjà avant la blessure de Karim Benzema. Il l'est encore plus aujourd'hui. Mais cela plaît au Français, qui veut des responsabilités. Mais il aura beaucoup à prouver, lui qui garde à la tête que ce Mondial sera très important dans la course au Ballon d'Or qu'il convoite. Il aura l'occasion de montrer qu'il est le meilleur joueur du monde dans une compétition réunissant le gratin mondial et où on attendra ses coéquipiers en clubs Neymar (Brésil), Lionel Messi (Argentine) et d'autres comme CR7 (Portugal), Lewandowski (Pologne) ou Harry Kane (Angleterre).

Comme il y a 4 ans en Russie, KM7 veut mettre tout le monde d'accord, montrer qu'il a passé un cap et s'asseoir à la table des plus grands. Au sein de l'Équipe de France, il aura beaucoup à faire, d'autant que des cadres manquent à l'appel (Benzema, Pogba, Kanté) et d'autres sont moins en verve (Griezmann, Varane). Lui qui réclame des responsabilités va être servi. Dans le jeu également, Didier Deschamps va devoir rectifier le tir avec le forfait de Benzema. C'est Giroud qui devrait évoluer en pointe dans le 4-3-3 pressenti face à l'Australie. Mbappé, lui, serait à gauche.

Faire oublier Karim Benzema

Mais il apporterait sa vitesse, sa percussion, sa capacité à prendre la profondeur et sa finition et aurait plus de liberté aux côtés d'un Giroud, qui se mettra à son service et avec lequel les relations sont bien meilleures. En forme, Mbappé, qui est tout à fait capable d'évoluer dans un système avec deux attaquants, enchaîne d'ailleurs les bonnes séances d'entraînement à huis clos selon L'Equipe. Le quotidien sportif assure d'ailleurs qu'un cadre de la sélection a confié suite au forfait de Kylian Mbappé : «maintenant on a une équipe de soldats autour de Kylian». Un général Mbappé qui a une revanche à prendre après son Euro 2020 où il n'avait pas inscrit le moindre but en 4 rencontres (15 tirs tentés) pendant que KB9, lui, en avait marqué 4.

Au Qatar, le Français, qui doit faire oublier le Ballon d'Or 2022, veut donc sortir de son désert et retrouver le chemin des filets, lui qui avait été maladroit et qui était passé à côté de l'Euro. Mais il peut compter sur le soutien de son sélectionneur, qui attend qu'il soit à la hauteur de l'événement et qu'il marque des buts. «Il est toujours jeune. Ces quatre années lui ont permis de progresser encore. Il n'a pas plus de responsabilités en interne. Kylian s'inscrit dans un collectif et il en a besoin.» Son capitaine, Hugo Lloris, est du même avis. «Il a confirmé tous les espoirs placés en lui ces dernières années. Il est difficile de définir des limites. Je le sens concerné, détendu. Il aura à coeur de performer et d'aider l'équipe.» En mission rédemption durant ce Mondial, Kylian Mbappé a l'opportunité d'entrer dans l'histoire avec un deuxième titre mondial consécutif. Un challenge accepté par KM7.

