Anwar El Ghazi signe au PSV Eindhoven

Anwar El Ghazi retourne aux Pays-Bas. L'attaquant quitte Aston Villa et rejoint le PSV Eindhoven pour une durée de trois saisons. C'est la neuvième recrue du PSV cette saison avec notamment les arrivées de Xavi Simons, Luuk de Jong ou encore Walter Benitez. Le directeur technique du club batave s'est exprimé sur l'arrivée du joueur : « Nous voulions ajouter un attaquant polyvalent et expérimenté à l'équipe. Je suis heureux que nous ayons réussi aujourd'hui. Avec Anwar, nous avons recruté quelqu'un qui a fait ses preuves au sommet de l'Eredivisie, et qui s'est bien comporté à l'étranger pendant plusieurs saisons dans le passé. Anwar a la capacité d'éliminer, d'être adroit face au but, et peut jouer dans les trois positions de devant. Nous nous attendons à ce qu'il puisse rapidement être utile au PSV. »

Le joueur de 27 ans a également été formé dans plusieurs clubs en Hollande, il a terminé sa formation au Sparta Rotterdam et à l'Ajax Amsterdam avant de rejoindre le groupe pro en 2014. Il a joué trois saisons avec le club hollandais avant de rejoindre le LOSC en 2017. Après deux saisons moyennes chez les Dogues (44 matchs pour 6 buts et 4 passes décisives toutes compétitions confondues), il s'envole pour l'Angleterre et signe chez les Villans en 2019.