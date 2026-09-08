LdC, PSG : Marquinhos tire la sonnette d’alarme sur les problèmes défensifs

À la veille de l’entrée en lice du PSG en Ligue des Champions face au Slovan Bratislava, Marquinhos a reconnu que le secteur défensif parisien devait encore retrouver ses standards. « Pour un défenseur, c’est quelque chose qui fait mal quand on prend des buts. On en concède beaucoup. On sait pourquoi, on en a parlé, le coach a montré des vidéos. Il faut juste être honnêtes, sincères avec nous-mêmes et chercher ce qu’on peut faire de mieux. Le coach nous dit les choses, la vérité », a expliqué le capitaine parisien.

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Pour le Brésilien, ces difficultés s’expliquent notamment par des réglages encore imparfaits en ce début de saison. « Ce sont des détails de début de saison, on perd parfois un peu le feeling des dernières années. » Luis Enrique a déjà ciblé les points à corriger et le PSG travaille pour retrouver ses automatismes. « On a commencé les réglages et ça dépend beaucoup de nous pour retrouver cette intensité et cette dynamique des dernières années », a conclu Marquinhos, alors que le PSG reste sur une seule victoire depuis la reprise de la saison, contre Aston Villa en Supercoupe de l’UEFA (2-1).