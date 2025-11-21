PSG : Luis Enrique calme le jeu pour Ibrahim Mbaye

Présent en conférence de presse ce vendredi avant la réception du Havre demain, Luis Enrique s’est exprimé sur Ibrahim Mbaye, nouvelle sensation du PSG, fraîchement devenu international sénégalais et buteur lors de l’impressionnante victoire 8-0 contre le Kenya. Le technicien espagnol s’est montré enthousiaste, mais mesuré quant à l’évolution de son jeune joueur : « je ne peux pas être plus exigeant, je suis déjà au top. Il n’y a pas de changement de statut, pour aucun joueur. On est très content de lui, de ses qualités. Je lui demanderai la même chose qu’avant. »

Luis Enrique a rappelé que, malgré sa montée en lumière, Mbaye devait poursuivre sur la même voie et apprendre au quotidien dans l’effectif parisien : « il doit continuer comme ça, c’est un joueur très jeune. On a beaucoup de confiance en lui. » Un message clair : même avec sa première sélection et son premier but, Ibrahim Mbaye, 17 ans, reste un « titi » en progression constante, pas encore un cadre installé.