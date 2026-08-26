Le LOSC s’offre le joli coup Dilane Bakwa en prêt

Si le LOSC a surtout fait parler dans le sens des départs cet été, avec la vente XXL d’Ayyoub Bouaddi pour 100 M€ à Manchester City et l’avenir toujours aussi incertain de Matías Fernández-Pardo, les Dogues ont tout de même bouclé leur quatrième recrue du mercato. Et quel coup surprise ! Après Loun Srdanovic, Basar Önal et Tanguy Nianzou, le club d’Olivier Letang a annoncé l’arrivée en prêt de Dilane Bakwa (23 ans). Comme nous vous l’avons confirmé, l’ailier droit français s’est engagé pour l’intégralité de la saison 2026/2027 en prêt, en provenance de Nottingham Forest.

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« Le LOSC annonce l’arrivée de Dilane Bakwa (24 ans), en provenance de Nottingham Forest FC (Premier League). Le milieu de terrain offensif, international Espoirs français, rejoint les Dogues sous la forme d’un prêt d’une saison », ont indiqué les pensionnaires du Stade Pierre-Mauroy. Malgré des approches de plusieurs clubs européens (Hull City, Ipswich, la Fiorentina), Bakwa a choisi de revêtir le maillot lillois, convaincu par le projet présenté par le nouvel entraîneur nordiste, Davide Ancelotti.

Bakwa déjà de retour en Ligue 1

Le joueur formé aux Girondins de Bordeaux revient en France, après seulement une saison passée à Nottingham Forest. Dans une formation qui a connu de nombreux remous la saison dernière et qui est passée tout proche de la relégation en Championship, le natif de Créteil a disputé 24 rencontres avec les Reds, dont seulement 14 de Premier League (552 minutes jouées). Il n’a d’ailleurs pas marqué le moindre but sous le maillot des résidents du City Ground. Si son aventure anglaise a mal tourné, Bakwa avait néanmoins marqué les esprits en Ligue 1, sous les couleurs de Strasbourg.

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Le LOSC officialise aujourd’hui l’arrivée au Club de Dilane Bakwa 🆕



L'ailier français de 24 ans arrive en prêt en provenance de Nottingham Forest ! 🤩



Le communiqué ➡️https://t.co/zVw8kp27Co



𝐁𝐢𝐞𝐧𝐯𝐞𝐧𝐮𝐞 𝐚̀ 𝐋𝐢𝐥𝐥𝐞 𝐃𝐢𝐥𝐚𝐧𝐞 ! ❤️@NBFootball pic.twitter.com/FCWLTseT7W — LOSC (@losclive) August 26, 2026

L’ancien capitaine strasbourgeois y a disputé 71 matchs pour un total de 12 réalisations et de 21 passes décisives. Lors de la saison 2024/2025, il avait été l’un des hommes forts de l’effectif du RCSA, coaché à cette époque par Liam Rosenior, avec huit offrandes en championnat, un rôle de capitaine et une 7e place qui a débouché sur une qualification en Ligue Conference via les barrages. Apparu à 76 rencontres en Ligue 1 (10 buts et 18 passes décisives), Bakwa vient ainsi renforcer l’attaque des Dogues et découvrira par la même occasion la Ligue des Champions pour la première fois de sa carrière.