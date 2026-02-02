Menu Rechercher
L’OM se sépare du jeune Darryl Bakola

Par Hanif Ben Berkane
Darryl Bakola avec l'OM. @Maxppp

Darryl Bakola, l’un des jeunes talents les plus prometteurs de l’OM, quitte donc la France pour l’Italie. Comme nous vous le révélions, le milieu de terrain de 18 ans et l’OM étaient tombés d’accord pour un transfert direction Sassuolo en Serie A contre un montant d’environ 10 millions d’euros.

Olympique de Marseille
𝗕𝗼𝗻𝗻𝗲 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗶𝗻𝘂𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗗𝗮𝗿𝗿𝘆𝗹 𝗕𝗮𝗸𝗼𝗹𝗮 🤝

Le jeune milieu de terrain 🇫🇷 s’engage avec Sassuolo.
Le transfert a enfin été officialisé ce jour. « Le milieu de terrain, Darryl Bakola, est transféré à l’US Sassuolo Calcio. Arrivé au centre de formation de l’Olympique de Marseille en 2022, en provenance du Red Star FC, le milieu de terrain, Darryl Bakola, est transféré à l’US Sassuolo Calcio. Cette saison, Darryl Bakola a disputé 12 matchs avec le maillot blanc », peut-on lire sur le site officiel olympien.

