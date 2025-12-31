José Mourinho a fait pleurer CR7 au Real Madrid !

Dans une longue interview accordée au Corriere della Sera, Luka Modric (40 ans) est revenu sur les entraîneurs qui ont marqué sa carrière exceptionnelle. Aujourd’hui joueur de l’AC Milan après avoir écrit l’histoire au Real Madrid, le milieu croate s’est notamment attardé sur José Mourinho, qu’il a côtoyé lors de la saison 2012-2013 à Madrid.

Modric ne tarit pas d’éloges sur le technicien portugais, qu’il qualifie d’« exceptionnel », « comme entraîneur et comme personne ». « C’est lui qui m’a voulu au Real Madrid. Sans Mourinho, je ne serais jamais arrivé. Je regrette de ne l’avoir eu qu’une seule saison », a-t-il assuré, avant d’illustrer la dureté et la franchise du coach par une anecdote avec son compatriote CR7 : « Je l’ai vu faire pleurer Cristiano Ronaldo dans les vestiaires, un homme qui se donne à fond sur le terrain, parce que pour une fois, il n’avait pas couru après le latéral adverse. » Sans doute le joueur d’Al-Nassr aurait-il préféré que cette histoire reste privée.