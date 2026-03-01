Menu Rechercher
Commenter 7
Ligue 1

Droits TV : le combat de Canal+ et beIN Sports contre la LFP continue

Par Allan Brevi
1 min.
Le micro de Canal + @Maxppp

Canal+ et beIN Sports poursuivent leur bataille juridique contre la Ligue de football professionnel (LFP) devant la Cour de cassation d’après L’Équipe. Après avoir perdu en appel le 14 janvier dernier, les deux diffuseurs contestent toujours le contrat signé avec Amazon Prime Video en juin 2021, estimant qu’il les a désavantagés. Ils réclament un dédommagement de 660 millions d’euros, affirmant depuis 5 ans que la répartition des droits télévisés n’a pas été équitable à leur égard.

La suite après cette publicité

Ce nouveau recours marque un épisode supplémentaire dans un conflit qui dure depuis plusieurs années. Jusqu’ici, la LFP est sortie victorieuse de l’ensemble des contentieux, maintenant notamment le contrat de beIN Sports, sous-licencié à Canal+, malgré la prise de contrôle par Amazon des droits laissés vacants par Mediapro. Dans un communiqué, la Ligue espérait que ses victoires répétées mettent fin à ce qu’elle qualifie d’« acharnement procédural et réputationnel » de la part des deux diffuseurs, sans être entendue pour l’instant.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (7)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier