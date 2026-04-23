OM : Facundo Medina enrage sur le départ de De Zerbi

La perte est conséquente et Facundo Medina peut en témoigner. En effet, le départ de Roberto De Zerbi continue de laisser des traces à l’Olympique de Marseille. Par ailleurs, certains joueurs n’ont toujours pas digéré cet épisode qui s’est déroulé en février dernier. Lors d’un entretien accordé à RMC Sport, le défenseur argentin s’est montré particulièrement franc sur le départ du coach italien. « Je ne sais pas comment les autres joueurs l’ont vécu. Moi, ça m’a profondément agacé, j’étais furieux. Cela m’a beaucoup dérangé, je lui ai dit, à Roberto. Lui et moi, on a une relation très sincère, car on a un peu le même parcours. On a en commun une enfance un peu similaire et ce feu ou cette folie qui habitent en nous. C’est d’ailleurs pour cela que ça me fait très mal quand je sais que certains font des sacrifices pour nous supporter, et nous, on n’arrive pas à leur rendre cet investissement », a-t-il déclaré au média.

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L’instabilité, les non-dits, la pression médiatique ainsi que celle émise au Vélodrome par les supporters, ont d’ailleurs eu de grandes conséquences sportives. Le club naviguait entre le négatif et le positif et cette décision n’aurait rien arrangé. « Son départ a fait mal, il a dérangé, mais c’est de notre responsabilité de poursuivre notre mission. On ne pouvait pas contrôler cela, on doit assumer nos erreurs. Je suis arrivé pour vivre un projet. Six mois après l’entraîneur est parti, puis le président, bientôt Medhi Benatia… Ce sont des coups qui font mal, et on est des êtres humains, on peut être affecté ». À présent, les Phocéens sont sixièmes du championnat et la course aux places européennes semble délicate.