CdM : Raymond Domenech se compare à Didier Deschamps

Dans une interview accordée à TF1, l'ancien sélectionneur de l'équipe de France (2004-2010), Raymond Domenech, a fait le parallèle entre la situation de Didier Deschamps et sa propre expérience quand il était encore à la tête du groupe tricolore. «Il est dans une situation qui ressemble un peu à la mienne en 2010 [...] Il y a tellement de doutes sur tout : les joueurs, l'organisation, etc. (...) Je pense qu'il a moins de certitudes qu'en 2018, où il savait à peu près comment ça allait se passer. Là, il est dans l'attente, parce qu'il y aura encore des matchs à jouer après l'annonce de la liste», a ainsi confié l'entraîneur nantais.

Pour le finaliste de la Coupe du Monde 2006, Didier Deschamps va devoir faire face à la tentation de sélectionner des joueurs physiquement trop courts pour espérer disputer la compétition : «C'est l'erreur qu'on a commise, que j'ai commise, deux fois. J'avais le fol espoir qu'ils reviennent [Patrick Vieira en 2008 et William Gallas en 2010, ndlr], à un moment donné. Finalement, j'ai fait la même erreur que Roger Lemerre avec Zinedine Zidane en 2002 et Jacques Santini avec Marcel Desailly en 2004. Les blessés vampirisent tout. Les médias ne parlent que d'eux, les autres joueurs s'interrogent sur leur cas. À l'entraînement, on mobilise des gens spécialement pour qu'ils puissent travailler à part. C'est une plaie, une plaie totale.» Un piège tentant, mais qui semble donc à éviter pour Didier Deschamps s'il souhaite mettre toutes les chances de sacre mondial de son côté. Réponse ce mercredi (20h), heure de l'annonce de sa liste pour la Coupe du Monde (20 novembre - 18 décembre).