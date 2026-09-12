Le Panathinaïkos va s’offrir Anass Salah-Eddine

Selon nos informations, Anass Salah-Eddine va quitter l’AS Roma pour rejoindre le Panathinaikos. Un accord verbal a été trouvé entre les différentes parties et le latéral gauche marocain est désormais attendu pour passer sa visite médicale. Le deal devrait comprendre une option d’achat fixée à 7 M€. En manque de temps de jeu et pas vraiment dans les plans du club italien, l’international marocain souhaitait trouver une nouvelle destination pour relancer sa carrière.

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Salah-Eddine avait pourtant refusé l’Olympiacos au début du mercato, mais devrait finalement bien rejoindre la Grèce. Il va ainsi retrouver un Panathinaikos qui continue de miser sur les joueurs marocains. Après avoir déjà attiré Azzedine Ounahi et Imran Louza, le club grec est donc sur le point de s’offrir un troisième international marocain avec l’arrivée d’Anass Salah-Eddine.