Nîmes : Arpinon cartonne ses joueurs

L’année 2021 ne pouvait pas plus mal commencer pour Nîmes. Défait 5-0 face à Strasbourg à la Meinau hier soir, le coach Jérôme Arpinon n’a pas caché sa déception au vu de la prestation de ses joueurs « Je suis très déçu par certaines attitudes. Je pense que je vais mettre des joueurs qui courent, car je n'arrive pas retrouver les valeurs du club. Si tu veux te maintenir, il faut montrer autre chose. Tu ne peux pas jouer à 8 ou 9 sur le terrain avec certains qui font semblant de courir. On va mettre des joueurs qui ont envie de se battre, des joueurs qui ont peut-être moins de valeurs techniques, mais plus de valeurs de cœur, des mecs qui ont envie de mouiller le maillot »

Bons derniers de Ligue 1, les Crocos n’ont plus remporté une rencontre depuis novembre dernier (victoire 1-0 face à Reims). Avec 12 points, ils ne sont qu’à 6 points de Nantes, premier relégable. Tout est donc encore jouable pour le Nîmes Olympique, qu’il ne faut pas enterrer.